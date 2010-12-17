TRON: Legacy

Sumérgete en el mundo digital de TRON: Legacy con Jeff Bridges, que protagoniza una aventura de efectos visuales. Cuando Flynn, el creador del mejor videojuego del mundo, envía una señal desde un mundo digital, su hijo emprende un viaje para salvar a su padre. Con la ayuda de la valiente Quorra, padre e hijo se aventuran en el ciberespacio y libran la batalla final del bien contra el mal.