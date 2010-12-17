* Se aplican términos y condiciones | Planes desde solo 5,99€ al mes
TRON: Legacy
Sumérgete en el mundo digital de TRON: Legacy con Jeff Bridges, que protagoniza una aventura de efectos visuales. Cuando Flynn, el creador del mejor videojuego del mundo, envía una señal desde un mundo digital, su hijo emprende un viaje para salvar a su padre. Con la ayuda de la valiente Quorra, padre e hijo se aventuran en el ciberespacio y libran la batalla final del bien contra el mal.
Dirigida porJoseph Kosinski
Guión deEdward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz
RepartoJeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour