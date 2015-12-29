Toy Story 4: descubre los nuevos personajes que acompañarán a Woody y Buzz en sus aventuras
Este verano, los juguetes vuelven a la gran pantalla con una nueva y emocionante aventura en Toy Story 4.
En Toy Story 4, podremos ver a Woody, Buzz y toda la pandilla lejos de casa, haciendo nuevos amigos, y reencontrándose con amigos de toda la vida, en un viaje por carretera que los llevará a lugares inesperados. Descubre, antes de que esta esperada película llegue a nuestros cines, todo lo que has de saber acerca de las nuevas aventuras de la pandilla de Toy Story y sus nuevos amigos.
La pandilla de Toy Story
Woody y Buzz, los personajes favoritos de los más fans de la saga, vuelven a la gran pantalla y a nuestras vidas en Toy Story 4, pero con papeles muy diferentes. Woody es el mismo vaquero del que Andy se enamoró hace años. Sin embargo, a pesar de haber encontrado un nuevo hogar con Bonnie y sus juguetes, Woody se enfrenta a una lucha interna. Para un juguete que ha estado con un mismo niño año tras año, el cambio puede resultar sumamente complicado. «Se trata de una dinámica completamente nueva, lo que me resultó realmente interesante. Bonnie juega de forma diferente con sus juguetes a Andy, y tiene otros juguetes que la conocen mejor. Por lo tanto, sabía que Woody no iba a ser su favorito», dice Josh Cooley, director de la película.
Buzz, por su parte, vuelve con su gran habilidad para caer con estilo y con su grandísima lealtad hacia sus amigos y, en especial, hacia el que una vez fuera su rival, Woody. «Buzz se da cuenta de que Woody necesita un cambio —añade Cooley—. Quiere apoyarle y ayudarle, pero todos sus esfuerzos le conducen a una feria y, más concretamente, a los premios del puesto de un feriante».
El regreso de Bo Peep
Tras pasar años alejada de la pandilla, Bo atesora algún que otro desconchón y su pintura ya no es lo que era, pero su espíritu está lejos de quebrantarse. Se ha convertido en un espíritu libre en busca de aventuras, cuya fuerza y sarcasmo contradicen su delicado exterior de porcelana. Cuando ella y Woody vuelven a cruzar sus caminos en las circunstancias más extrañas posibles, Bo se da cuenta de lo mucho que le ha echado de menos y no puede esperar a enseñarle lo que ha estado haciendo durante todos estos años.
Jessie, Slinky, Rex, Jam y el resto son también los protagonistas de un esperado regreso.
Han pasado nueve años desde el estreno de Toy Story 3, y estamos más que emocionados por poder volver a ver a toda la pandilla de la mano de nuevos amigos...
Te presentamos a Forky
Forky, un tenedor-cuchara convertido en monigote, está convencido de que su lugar no está en la habitación de Bonnie. Desafortunadamente, cada vez que trata de escapar, alguien le trae de vuelta a una aventura que preferiría no tener que experimentar. «El mundo de Toy Story gira alrededor de la idea de que todo en el mundo tiene un fin en la vida —dice Cooley—. El propósito de un juguete es estar ahí para su niño o niña. Pero ¿qué pasa con los juguetes que están hechos de otros objetos? Forky es un juguete que Bonnie hizo en clase con un utensilio de cocina, mitad cuchara, mitad tenedor, por lo que se enfrenta a una crisis existencial. Quiere cumplir su propósito como cubierto, pero ahora tiene que soportar la carga de un nuevo fin, el de ser el juguete de Bonnie».
Woody, por su parte, asume el papel de protector de Forky, que al principio se traduce únicamente en conseguir que se mantenga alejado de la basura. «Nos encantó la idea de Forky —dice Jonas Rivera, productor de la película—. No entiende las normas de este nuevo mundo en el que se ha adentrado, por lo que tampoco las cumple, haciendo que la historia sea sumamente refrescante y divertida, así como una auténtica pesadilla para Woody, que lo único que intenta es que Forky entienda la importancia de pertenecer a un niño».
Patito y Conejito
Estos dos premios del puesto de un feriante están deseando irse a casa con algún niño, pero sus deseos se ven bruscamente truncados al encontrarse inmersos en una inesperada aventura con un grupo de juguetes que no tienen ni idea de lo que se siente al estar enganchados en una pared de premios. «Patito y Conejito aportan un nuevo nivel de diversión al universo "Toy Story" —dice el productor Mark Nielsen—. Tienen una visión del mundo muy particular, que se ha ido formando a medida que iban de ciudad en ciudad, viendo el mundo siempre colgados desde el mismo puesto de feria. No tienen ningún tipo de brújula moral, dado que han sido testigos de los innumerables niños que han gastado dinero en un juego al que es imposible ganar. De este modo, no solo han aprendido lo peor de la naturaleza humana, sino que encima están atrapados como consecuencia de ello».
Gabby Gabby y Benson
Gabby Gabby es una adorable muñeca parlante de la década de 1950. Desafortunadamente, un defecto de fabricación de su caja de voz hizo que al hablar, los niños salieran despavoridos, por lo que ha pasado más de 60 años olvidada en una tienda de antigüedades, con una banda de marionetas de ventriloquia sin voz como únicos compañeros. Gabby Gabby sabe que nadie la comprará ni la querrá jamás, a no ser que encuentre una solución para su caja de voz.
Benson es un antiguo y clásico muñeco de ventrílocuo, así como la mano derecha de Gabby Gabby. Dirige un pequeño grupo de marionetas que hacen a veces de los secuaces de Gabby. Sin ninguna persona que les dé voz, estos silenciosos juguetes patrullan la tienda de antigüedades con una tranquilidad pasmosa e inherentemente inquietante.
Duque Boom
El Duque Boom es un juguete de los años 70 inspirado en el mejor acróbata y especialista de los saltos de Canadá. Montado en su potente moto de acrobacias, el Duque Boom está siempre dispuesto a demostrar todo lo que sabe hacer. Sin embargo, Woody no tarda en descubrir que el Duque tiene una debilidad: nunca ha podido hacer las increíbles acrobacias que mostraba su anuncio, motivo por el cual se ha pasado años postrado en una tienda de antigüedades, reviviendo constantemente los fracasos de su trágico pasado.
Agente Risitas McRisas
La Agente Risitas McRisas es una muñeca de plástico en miniatura de la línea de juguetes Risitas McRisas de la década de los 80, así como la mejor amiga de Bo Peep. Si bien es lo suficientemente pequeña como para viajar en hombro de Bo, es también su gran apoyo y principal confidente y asesora. «La Agente Risitas McRisas es como el Pepito Grillo de Bo Peep: podemos conocer más a fondo a Bo a través de su relación —dice Cooley—. La Agente Risitas McRisas es, definitivamente, el juguete más pequeño del universo Toy Story. Tanto es así, que la han pisado, aspirado y, probablemente, haya conocido el interior de la nariz de algún niño».
Los seguidores de Toy Story de todo el mundo pensaban que las aventuras de sus amados juguetes habían llegado a su fin cuando Andy dejó a Woody, su queridísimo e inseparable vaquero, así como al resto de la pandilla (Buzz, Jessie, Slinky, Rex y el resto) en casa de Bonnie, una joven amiga de la familia que, al igual que Andy, deja volar su viva imaginación cuando se trata de sus juguetes. Pero todo el mundo sabe que cuando una historia llega a su fin, otra nueva comienza...
Toy Story 4, en cines el 21 de junio de 2019.