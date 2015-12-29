La pandilla de Toy Story

Woody y Buzz, los personajes favoritos de los más fans de la saga, vuelven a la gran pantalla y a nuestras vidas en Toy Story 4, pero con papeles muy diferentes. Woody es el mismo vaquero del que Andy se enamoró hace años. Sin embargo, a pesar de haber encontrado un nuevo hogar con Bonnie y sus juguetes, Woody se enfrenta a una lucha interna. Para un juguete que ha estado con un mismo niño año tras año, el cambio puede resultar sumamente complicado. «Se trata de una dinámica completamente nueva, lo que me resultó realmente interesante. Bonnie juega de forma diferente con sus juguetes a Andy, y tiene otros juguetes que la conocen mejor. Por lo tanto, sabía que Woody no iba a ser su favorito», dice Josh Cooley, director de la película.

Buzz, por su parte, vuelve con su gran habilidad para caer con estilo y con su grandísima lealtad hacia sus amigos y, en especial, hacia el que una vez fuera su rival, Woody. «Buzz se da cuenta de que Woody necesita un cambio —añade Cooley—. Quiere apoyarle y ayudarle, pero todos sus esfuerzos le conducen a una feria y, más concretamente, a los premios del puesto de un feriante».