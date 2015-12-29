Han Solo: Una Historia de Star Wars - Conoce a la tripulación

Sube a bordo del Halcón Milenario y parte hacia una galaxia muy, muy lejana con Han Solo: Una Historia de Star Wars, una nueva aventura junto al sinvergüenza más querido de la galaxia. Durante una serie de audaces aventuras por los oscuros y peligrosos bajos fondos, Han Solo conoce a su imponente futuro copiloto, Chewbacca, y se enfrenta al famoso jugador Lando Calrissian, en un viaje que marcará el destino de uno de los héroes más atípicos de la saga Star Wars.