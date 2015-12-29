Han Solo: Una Historia de Star Wars - Conoce a la tripulación
Sube a bordo del Halcón Milenario y parte hacia una galaxia muy, muy lejana con Han Solo: Una Historia de Star Wars, una nueva aventura junto al sinvergüenza más querido de la galaxia. Durante una serie de audaces aventuras por los oscuros y peligrosos bajos fondos, Han Solo conoce a su imponente futuro copiloto, Chewbacca, y se enfrenta al famoso jugador Lando Calrissian, en un viaje que marcará el destino de uno de los héroes más atípicos de la saga Star Wars.
Halcón Milenario
El Halcón Milenario era el orgullo y la alegría de Lando Calrissian. La elegante nave corelliana ha sufrido muchísimas modificaciones para llegar a satisfacer los exigentes gustos del capitán Calrissian.