Guardianes de la Galaxia: Volumen 3

En "Guardianes de la Galaxia: Volumen 3" de Marvel Studios, nuestra emblemática panda de gamberros tiene un aspecto un poco diferente. Tras comprar Sapiencial al Coleccionista, los Guardianes intentan reparar el terrible daño provocado por Thanos y quieren que Sapiencial sea un lugar seguro no solo para ellos, sino también para todos los refugiados de este duro universo. Pero sus vidas no tardan en dar un vuelco por culpa del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún dolido por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo y emprender una peligrosa misión para salvar a Rocket, una misión que si no tiene éxito, podría significar el fin de los Guardianes tal y como los conocemos.