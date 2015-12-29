Ralph rompe Internet: detrás de las cámaras
Parece que fue ayer cuando conocimos los Recreativos Lituak y los personajes de Rompe Ralph, el 52º largometraje de animación de Disney sobre un villano de los videojuegos que quiere ser un héroe.
En su búsqueda de la Medalla de los Héroes, Ralph conoció inesperadamente a Vanellope, una princesa con la ambición de competir en el juego de karts Sugar Rush, y los dos se hicieron amigos.Y ahora Ralph, Vanellope y sus amigos están de vuelta en Ralph rompe Internet; la esperada película en la que Ralph y Vanellope se adentran en el mundo de Internet para salvar el juego Sugar Rush. Antes de que la película llegue a la gran pantalla, hemos tenido una charla con los directores Phil Johnston y Rich Moore sobre cómo han hecho la película, la idea de recrear Internet como una ciudad y la famosa reunión de Princesas Disney.
Construyendo la historia
"No íbamos a hacer una película a menos que hubiera una buena razón para hacerlo", dijo Johnston. Esa muy buena razón surgió, dijo Moore, cuando se desarrolló la idea de poner la historia dentro de Internet.
"Pudimos ver inmediatamente la oportunidad de introducir momentos cómicos y el conflicto entre nuestros dos personajes principales", dijo Moore. "Fue entonces cuando empezamos a entusiasmarnos mucho con esta idea."
Creando el mundo de Internet
La idea de construir el mundo masivo y aparentemente interminable que es Internet era abrumadora para los cineastas.
"Se dieron cuenta de que no había ninguna referencia o fundamento sobre cómo podría ser una ciudad", nos dijo Moore. "No vamos a montar una historia en un rascacielos lleno de cajas y cables que, aunque podría ser interesante, no sería convincente a nivel visual".
El increíble equipo de artistas y diseñadores que trabajaron en la película ayudó a hacer que esta tarea imposible pareciera menos imposible.
Los ciudadanos de Internet
"Cuando se piensa en el hecho de que Internet se compone de millones de sitios web, se empieza a imaginar que el mundo de Internet es similar a una gran ciudad como Nueva York o Londres o Los Ángeles. Un lugar formado por diferentes distritos de medios sociales o el distrito comercial o el distrito financiero. Pero no hay que olvidar que una ciudad no puede funcionar sin sus ciudadanos, por supuesto", añadió Moore.Los ciudadanos de Internet en Ralph rompe Internet se dividen en dos grupos: los internautas y los usuarios de la red. Los usuarios de la red son personas como nosotros, navegando por Internet a diario. En la película están representados por avatares. Los internautas son residentes permanentes de Internet y tienen un aspecto diferente al de los usuarios de la red. "Trabajan en los distintos sitios web y aplicaciones, y están ahí para ayudar a los usuarios de la red", explicó Moore.
Las Princesas Disney
Es en Oh My Disney.com donde Vanellope se encuentra con los avatares en línea de las Princesas Disney, reuniendo a estos personajes icónicos en la pantalla por primera vez.
Jodi Benson (Ariel), Paige O'Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Auli'i Cravalho (Moana) y Kelly Macdonald (Merida), junto con Sarah Silverman (Vanellope) retomaron sus papeles y aparecieron juntas por primera vez en 2017 en D23, el evento bienal para los miembros del club de fans oficial de Disney.
No fue difícil convencer a las actrices de que participaran - "A cada actriz le encantó la idea", dijo Moore - y su relación con sus personajes se hizo evidente una vez que comenzaron a grabar para la película.
"A medida que nos pusimos a trabajar con cada una de ellas, nos dimos cuenta de que realmente encarnaban esos personajes. Fue increíble. Después de cada sesión de grabación, reservamos un poco de tiempo para que la actriz se siente con nuestro departamento de animación y hable sobre los personajes y el enfoque que tienen cuando los interpretan".
Más cameos Disney
Los fans también deben estar atentos a los huevos de Pascua a lo largo de la película, especialmente en el mundo de Internet y en concreto en la escena que se desarrolla en Oh My Disney. Dijo Moore: "Nos gusta tener pequeños premios para la gente que está atenta a ellos. En esta película hay muchos."