Ralph rompe Internet: detrás de las cámaras

Las Princesas Disney

Es en Oh My Disney.com donde Vanellope se encuentra con los avatares en línea de las Princesas Disney, reuniendo a estos personajes icónicos en la pantalla por primera vez.

Jodi Benson (Ariel), Paige O'Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Auli'i Cravalho (Moana) y Kelly Macdonald (Merida), junto con Sarah Silverman (Vanellope) retomaron sus papeles y aparecieron juntas por primera vez en 2017 en D23, el evento bienal para los miembros del club de fans oficial de Disney.

No fue difícil convencer a las actrices de que participaran - "A cada actriz le encantó la idea", dijo Moore - y su relación con sus personajes se hizo evidente una vez que comenzaron a grabar para la película.

"A medida que nos pusimos a trabajar con cada una de ellas, nos dimos cuenta de que realmente encarnaban esos personajes. Fue increíble. Después de cada sesión de grabación, reservamos un poco de tiempo para que la actriz se siente con nuestro departamento de animación y hable sobre los personajes y el enfoque que tienen cuando los interpretan".