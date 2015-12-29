La magia detrás de El regreso de Mary Poppins
Esta Navidad regresa la niñera prácticamente perfecta, trayéndonos mucha alegría y sorpresas.
El regreso de Mary Poppins está protagonizada por Emily Blunt, que vuelve a la gran pantalla para visitar a la familia Banks cuando más la necesitan. La película cuenta con un gran elenco de estrellas, nueve canciones originales y un mágico recorrido por los lugares más emblemáticos de Londres. El regreso de Mary Poppins es una divertida e inspiradora película protagonizada por un gran icono, Mary Poppins.
24 años después de la primera visita de Mary Poppins, Michael Banks, el hijo de los Banks, tiene ahora su propia familia y trabaja en el mismo banco que su padre y abuelo. Debido a sus problemas económicos Michael lucha por cuidar de sus tres hijos, pero justo cuando la familia teme por que las cosas empeoren, Mary Poppins vuelve a sus vidas.
La historia de Mary Poppins se publicó por primera vez en 1934 por el autor PL Travers, que escribió ocho libros a lo largo de cincuenta años. El regreso de Mary Poppins cuenta varias de estas aventuras mágicas. El director/productor Rob Marshall nos explica: "Era obvio que había muchas más historias que contar, y cuando terminamos de leer todos los libros nos dimos cuenta de que habíamos encontrado una fórmula diferente. Y aún más importante, enfatizando el tema recurrente de Travers de que a medida que nos convertimos en adultos, nos desilusionamos y nos olvidamos de cómo mirar la vida a través de los ojos de un niño".
Encontrar una actriz que siguiera los pasos de Julie Andrews, ganadora del Oscar por su actuación, no iba a ser fácil, pero Emily Blunt sabía que podía aportar algo nuevo a uno de los personajes más queridos del cine.
"Rob Marshall me lanzó el reto de interpretar el personaje de una manera muy emocionante, con Mary Poppins teniendo este enigmático plan maestro, siendo vanidosa y elegante pero también divertida. Me imaginé que tendría un borde un poco más afilado, pero también recordé la sensación reconfortante que me transmitió cuando era solo una niña", explicó Emily.
Completan el reparto Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, Ben Whishaw como Michael Banks, Emily Mortimer como Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury y Julie Walters.
El regreso de Mary Poppins se filmó en los Shepperton Studios de Londres, así como en lugares emblemáticos de la ciudad y sus alrededores, lo cual requería un decorado, situándolo en la década de 1930 de una manera muy auténtica.
"Queríamos abrir la película y rodar en estos lugares de Londres para dar a la audiencia una verdadera sensación de la ciudad", dice el productor John DeLuca. "Incluso empezamos a pensar en estos lugares como los propios personajes lo harían."
Elegimos sitios únicos como la catedral de St. Paul, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres, el Royal Exchange y Westminster, y a Emily Blunt le encantó cómo se veía la ciudad a través de la película. "Pienso en la película como una carta de amor a Londres. Soy de Londres y me encanta que capture la ciudad de una manera tan maravillosa."
El regreso de Mary Poppins es una divertida película familiar que evoca la película original a la vez que nos trae frescura con nuevos personajes y canciones únicas para la audiencia.
El regreso de Mary Poppins, a partir del 21 de diciembre en cines.