La magia detrás de El regreso de Mary Poppins

24 años después de la primera visita de Mary Poppins, Michael Banks, el hijo de los Banks, tiene ahora su propia familia y trabaja en el mismo banco que su padre y abuelo. Debido a sus problemas económicos Michael lucha por cuidar de sus tres hijos, pero justo cuando la familia teme por que las cosas empeoren, Mary Poppins vuelve a sus vidas.

La historia de Mary Poppins se publicó por primera vez en 1934 por el autor PL Travers, que escribió ocho libros a lo largo de cincuenta años. El regreso de Mary Poppins cuenta varias de estas aventuras mágicas. El director/productor Rob Marshall nos explica: "Era obvio que había muchas más historias que contar, y cuando terminamos de leer todos los libros nos dimos cuenta de que habíamos encontrado una fórmula diferente. Y aún más importante, enfatizando el tema recurrente de Travers de que a medida que nos convertimos en adultos, nos desilusionamos y nos olvidamos de cómo mirar la vida a través de los ojos de un niño".