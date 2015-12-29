El Cascanueces y los Cuatro Reinos: Explora los Reinos

Cada Navidad, son muchas las familias que disfrutan de la legendaria historia de El Cascanueces, pero este año, tendrás la oportunidad de descubrir una versión completamente nueva y embarcarte en una maravillosa aventura a través de un mundo fantástico lleno de majestuosidad, magia y ratones.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos cuenta la historia de Clara, interpretada por Mackenzie Foy, una joven curiosa y con una gran inventiva que, sin saberlo, emprende un viaje en busca de la llave que podría devolver la armonía a un mundo inestable, las primeras Navidades que su familia pasa sin su madre.

Siguiendo un misterioso hilo dorado, Clara entra en un mundo paralelo con cuatro reinos. Echa un vistazo a la trama de la película antes de su estreno sin tener que preocuparte por los spoilers.