El Cascanueces y los Cuatro Reinos: Explora los Reinos
Cada Navidad, son muchas las familias que disfrutan de la legendaria historia de El Cascanueces, pero este año, tendrás la oportunidad de descubrir una versión completamente nueva y embarcarte en una maravillosa aventura a través de un mundo fantástico lleno de majestuosidad, magia y ratones.
El Cascanueces y los Cuatro Reinos cuenta la historia de Clara, interpretada por Mackenzie Foy, una joven curiosa y con una gran inventiva que, sin saberlo, emprende un viaje en busca de la llave que podría devolver la armonía a un mundo inestable, las primeras Navidades que su familia pasa sin su madre.
Siguiendo un misterioso hilo dorado, Clara entra en un mundo paralelo con cuatro reinos. Echa un vistazo a la trama de la película antes de su estreno sin tener que preocuparte por los spoilers.
Diseño del Palacio de El Cascanueces y los Cuatro Reinos, de Disney.
El Palacio
Antes de que Clara se embarque en su aventura, la película se desarrolla en el Palacio, que es también donde confluyen los Cuatro Reinos. A diferencia de los palacios propios de los cuentos de hadas clásicos, su diseño y arquitectura se vieron enormemente influenciados por la estética rusa. Dentro del Palacio se encuentra la sala del trono, desde la que se pueden ver todos los reinos, pero para poder acceder a ella, Clara deberá sortear a Cavalier (Omid Djalili) y Arlequín (Jack Whitehall), los guardias de palacio, que prefieren huir del peligro antes que enfrentarse a él.
Diseño del Reino de las Flores en El Cascanueces y los Cuatro Reinos, de Disney.
El Reino de las Flores
El primer reino fantástico es el Reino de las Flores, hogar de los apicultores y agricultores que producen flores y trigo.
Inspirado en los molinos de viento holandeses y en las aldeas del sur de Inglaterra, el reino está lleno de flores, frutas y verduras, y se encuentra bajo la supervisión de Hawthorne (Eugenio Derbez), el rey del Reino de las Flores. Siempre sonriente, extravagante y lleno de entusiasmo, Hawthorne tiende a evitar cualquier tipo de conflicto, pero se deja llevar por la celebración y el espectáculo al dar la bienvenida a Clara.
Diseño del Reino de las Nieves en El Cascanueces y los Cuatro Reinos, de Disney.
El Reino de las Nieves
Hogar de políticos, productores de hielo y mineros, este reino es como un hotel de hielo gigante, con un sistema de transporte compuesto, principalmente, por trineos tirados por renos. Shiver (Richard E. Grant), gobernador del Reino de las Nieves, es un caballero bien educado y mucho más amable de lo que sugiere su escarchado exterior.
Diseño del Reino de los Dulces en El Cascanueces y los Cuatro Reinos, de Disney.
El Reino de los Dulces
Este reino es el paraíso de los más golosos, con paredes de turrón, techos hechos con tejas de chocolate y vidrieras fabricadas con caramelos. Los paisajes de este reino están inspirados en el Hada de Azúcar (Keira Knightley) y su bellísimo vestido hecho de azúcar cristalizado. Como regente del reino, y amiga de la difunta madre de Clara, ofrece a la protagonista una calurosa bienvenida y la declara invitada de honor en un maravilloso y extravagante espectáculo.
El Cuarto Reino
Mientras que los demás reinos están llenos de personajes coloridos y de una decoración que los hace únicos e irrepetibles, hay algo que sí comparten sus ciudadanos: el miedo al siniestro Cuarto Reino. Antiguamente era conicido como el Reino de la Diversión, con su tiovivo y su feria abandonados, una feroz disputa llevó al declive del reino y al destierro de su líder. Con su ardiente pelo rojo, su cara de muñeca rota y su ejército de ratones, Madre Jengibre (Helen Mirren) es la malvada tirana a la que tendrá que enfrentarse Clara.
Descubre a los demás personajes y criaturas fantásticas de El Cascanueces y los Cuatro Reinos a partir del 31 de octubre en el cine. Verás que "nada es lo que parece".
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