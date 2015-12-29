7 cosas que no sabías sobre Coco
Coco, de Disney • Pixar acaba de ganar dos premios Oscar Academy Award® en las categorías de mejor película animada y de mejor canción original.
Para celebrar el lanzamiento en versión digital, Blu-Ray™ y DVD, hemos recopilado algunos datos sobre la película de animación:
1. Los adoquines de la Tierra de los Difuntos tienen forma de huesos.
Ten los ojos bien abiertos para ver si los reconoces cuando veas la película.
2. Las flores de cempasúchil son las únicas plantas con vida que se pueden ver en la Tierra de los Difuntos.
La razón por la que esta es la única planta viva en la Tierra de los Difuntos es porque es la conexión con la Tierra de los Vivos. En los primeros viajes de investigación a México, los realizadores descubrieron que las flores de cempasúchil eran un símbolo importantísimo en el Día de los Muertos, pues servían de guía para que el espíritu de un ser querido regresara a su hogar. Y no está de más señalar que son unas flores preciosas.
3. La raza de Dante es Xoloitzcuintli, una raza canina originaria de México y muy presente en su cultura.
Dante es la fiel mascota de Miguel en la película. El Xolo es un perro casi sin pelo y a menudo le faltan algunos dientes, lo que hace que la lengua les cuelgue. Algunos de estos Xolos autóctonos visitaron Pixar para que los animadores pudieran estudiarlos.
4. Cuando ves que alguien toca la guitarra en Coco, está tocando los acordes correctos en la imagen.
Con cámaras colocadas en las guitarras, grabaron vídeos de músicos que luego los animadores pudieron usar de referencia para que en la película fuese realista.
5. Ernesto de la Cruz fue creado con tanta precisión y detalle que incluso su nuez se mueve cuando canta.
Gracias a la magia de la captura de movimientos faciales, el cuello y las mejillas de Ernesto de la Cruz además vibran cuando él canta.
6. Se crearon 500 prendas de ropa diferentes para los personajes de fondo.
Para diseñar los atuendos perfectos para los personajes, desde los habitantes de Santa Cecilia, hasta los esqueletos invitados a la fiesta de Ernesto de la Cruz en la Tierra de los Difuntos, los animadores estuvieron dibujando a auténticos bailarines del folclore mexicano.
7. Ernesto de la Cruz tiene un hoyuelo en la barbilla, tanto cuando aparece en la tierra de los vivos como en la de los difuntos.
Además, su bigotillo fino evoca el estilo que se llevaba en la época en la que vivió. ¡Estos animadores de Pixar están en todo!