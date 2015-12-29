7 cosas que no sabías sobre Coco

2. Las flores de cempasúchil son las únicas plantas con vida que se pueden ver en la Tierra de los Difuntos.

La razón por la que esta es la única planta viva en la Tierra de los Difuntos es porque es la conexión con la Tierra de los Vivos. En los primeros viajes de investigación a México, los realizadores descubrieron que las flores de cempasúchil eran un símbolo importantísimo en el Día de los Muertos, pues servían de guía para que el espíritu de un ser querido regresara a su hogar. Y no está de más señalar que son unas flores preciosas.