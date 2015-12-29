Todo lo que necesitas saber sobre Capitana Marvel
Esta primavera, viaja en el tiempo hasta los 90 con Capitana Marvel, la primera película del Universo Cinematográfico Marvel con una mujer como protagonista en solitario, interpretada por Brie Larson.
Descubre el personaje, la historia y los creadores que hay detrás de Capitana Marvel, antes de que esta esperadísima película arrase en la gran pantalla.
Una nueva heroína que llega para quedarse
Con tantas historias y poderosos personajes de cómics entre los que elegir, esta película revela por qué Capitana Marvel es tan importante para el Universo Cinematográfico Marvel. La película comienza con el personaje interpretado por Larson, ya en posesión de sus poderes, pero sin ningún recuerdo de su pasado en La Tierra, como Carol Danvers.
«Al principio de la película, nos encontramos con la Capitana Marvel luchando en nombre de los Kree en la guerra Kree-Skrull. No tiene ningún recuerdo acerca de su vida como humana — cuenta el productor ejecutivo, Jonathan Schwartz, a OhMyDisney—. La película trata sobre cómo, en el transcurso de esta gran aventura, acaba volviendo a La Tierra y se da cuenta de que tiene orígenes humanos que están estrechamente relacionados con esa guerra. Así que, en muchos sentidos, se trata de una clásica historia Marvel, pero contada al revés».
El casting de Capitana Marvel
Presentar un nuevo superhéroe en la gran pantalla suponía encontrar un actor que pudiera encajar perfectamente en el Universo Cinematográfico Marvel y, que a la vez, representara la mayor de las fuerzas. No había duda de que la actriz ganadora de la estatuilla dorada, Brie Larson, era la indicada.
«Cuando descubrimos que Brie Larson podría estar interesada en unirse al Universo Cinematográfico Marvel, no dudamos en presentarle la idea para la película» —recuerda el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige—. «Nos comentó que era una gran fan del personaje del cómic, y uno de los mejores momentos de mi carrera en Marvel fue poder presentarla en la Comic-Con».
«Estas películas son parte de lo que está dando forma a nuestra cultura, a quiénes somos y a nuestros valores morales. Es increíble» —explica Larson—. «Creo que no comprendí por completo el alcance de lo que significaba para el espíritu cultural de nuestros tiempos hasta que se anunció que iba a interpretar a la Capitana Marvel. Poco a poco he empezado a captar la inmensidad y la importancia de todo esto».
Un reparto estelar
Si bien el personaje principal puede resultarle nuevo a muchos, la película cuenta con varias caras conocidas que regresan para esta aventura de acción. Nick Furia (Samuel L. Jackson) regresa a la gran pantalla después de una breve aparición en la escena de después de los créditos de Los Vengadores: Infinity War, pero se trata de un Furia muy diferente al que conocemos.
Samuel L. Jackson nos dio algunas pistas de lo que podemos llegar a descubrir en la película: «posiblemente el origen de lo que le pasó en el ojo»—y además añade— «descubriréis que en realidad tiene una familia a la que hace referencia. Hay una historia de fondo de la que no se ha hablado antes; de dónde es y lo que ha hecho. Hay veces en las que tiene reacciones humanas ante determinadas situaciones, como temor y asombro, antes de que aprendiese a controlar sus emociones de otra forma».
También vuelven a la gran pantalla el agente Coulson (Clark Gregg), Ronan (Lee Pace) y Korath (Djimon Hounsou), de la película de Guardianes de la Galaxia estrenada en 2014.
Los aliados y la Fuerza Estelar
Mientras lucha por recuperar sus recuerdos perdidos, algo se despierta en Danvers cuando se reúne con su fiel amiga, Maria Rambeau, una expiloto de combate. La actriz, Lashana Lynch, explicó la dinámica tan especial existente entre las dos y el impacto que genera: «Existe una cierta energía que compartes con tus amigos, que no puedes encontrar en ningún otro lugar, y (la Capitana Marvel) experimenta esos repentinos y fugaces sentimientos. Gracias a las conversaciones con Rambeau y a través de lo que ésta le cuenta sobre su historia todo empieza a encajar para Danvers».
Durante siglos, los Krees han estado en guerra con otra raza alienígena, los Skrulls, y Jude Law no dudó ni un momento en aceptar el papel del comandante de la Fuerza Estelar Kree. «Antes de esta película, me sentía como cuando oyes hablar de una fiesta durante años y conoces y admiras a todas las personas que van a asistir, pero te das cuenta de que aún no has recibido una invitación» —dice Law— «así que uno se siente bien cuando recibe la invitación y puede formar parte de algo que admira y adora; es verdaderamente emocionante».
La heroína más poderosa de La Tierra
Con la gran cantidad de personajes que conforman el Universo Cinematográfico Marvel, hay infinidad de superhéroes que podrían tener su propia película. Sin embargo, a los ojos de Jackson, la Capitana Marvel fue la mejor elección. «Es prácticamente el personaje más fuerte en lo que a poderes se refiere; tal y como vimos en "Infinity War". Y en la actualidad, los héroes se enfrentan a retos verdaderamente difíciles. Por tanto sabemos que necesitamos a alguien tan poderoso como Thanos, y en algún momento, descubriremos cuán poderosa es y todas las cosas de las que es capaz».