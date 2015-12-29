Todo lo que necesitas saber sobre Capitana Marvel

El casting de Capitana Marvel

Presentar un nuevo superhéroe en la gran pantalla suponía encontrar un actor que pudiera encajar perfectamente en el Universo Cinematográfico Marvel y, que a la vez, representara la mayor de las fuerzas. No había duda de que la actriz ganadora de la estatuilla dorada, Brie Larson, era la indicada.

«Cuando descubrimos que Brie Larson podría estar interesada en unirse al Universo Cinematográfico Marvel, no dudamos en presentarle la idea para la película» —recuerda el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige—. «Nos comentó que era una gran fan del personaje del cómic, y uno de los mejores momentos de mi carrera en Marvel fue poder presentarla en la Comic-Con».

«Estas películas son parte de lo que está dando forma a nuestra cultura, a quiénes somos y a nuestros valores morales. Es increíble» —explica Larson—. «Creo que no comprendí por completo el alcance de lo que significaba para el espíritu cultural de nuestros tiempos hasta que se anunció que iba a interpretar a la Capitana Marvel. Poco a poco he empezado a captar la inmensidad y la importancia de todo esto».