Descubre Wakanda, de la película Black Panther
Ha batido récords de taquilla en su primer fin de semana y es la película número 1 en los cines de todo el mundo.
La última incorporación al Universo Marvel tuvo la quinta mayor apertura en la historia de taquilla. Con una calificación del 97% en Rotten Tomatoes, tanto los críticos como los fans están de acuerdo en que esta película hay que verla. ¿Te la vas a perder?
Descubre todo lo que necesitas saber con nuestro resumen antes de ver la película (tranquilos, ¡no hay spoilers!):
"Black Panther", de Marvel Studios comienza exactamente donde "Capitán América: Civil War" se va. La película cuenta la historia de T'Challa, un joven príncipe africano que se convierte en rey, además de ser Black Panther. T'Challa's es será puesto a prueba como gobernante y héroe, poniendo en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero.
Wakanda es una nación ficticia independiente del continente africano, y la más desarrollada tecnológicamente en el mundo. Wakanda ha ocultado su verdadera forma, gracias a una avanzada tecnología, para protegerse a sí misma y a sus habitantes, aislándola así del resto del mundo.
Wakanda es uno de los pocos lugares donde se puede encontrar Vibranium. Es un metal casi indestructible, del que está hecho el escudo del Capitán América. Poseer esta preciada sustancia es lo que potencia el desarrollo tecnológico y cultural de Wakanda.
Mira nuestra galería de fotos con la gente de Wakanda:
Wakanda se ha escondido y aislado por una razón, la de protegerse de los que están detrás del preciado recurso del país, el Vibranium. La sustancia alimenta la mayor parte de la tecnología futurista de Wakanda, que es lo que la hace tan valiosa.
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