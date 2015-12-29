Descubre todo lo que necesitas saber con nuestro resumen antes de ver la película (tranquilos, ¡no hay spoilers!):



"Black Panther", de Marvel Studios comienza exactamente donde "Capitán América: Civil War" se va. La película cuenta la historia de T'Challa, un joven príncipe africano que se convierte en rey, además de ser Black Panther. T'Challa's es será puesto a prueba como gobernante y héroe, poniendo en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero.

Wakanda es una nación ficticia independiente del continente africano, y la más desarrollada tecnológicamente en el mundo. Wakanda ha ocultado su verdadera forma, gracias a una avanzada tecnología, para protegerse a sí misma y a sus habitantes, aislándola así del resto del mundo.