Aladdín: todo lo que sabemos sobre el reparto y los personajes
Descubre todo lo que has de saber acerca de esta nueva y emocionante película de acción real.
Una apasionante adaptación de acción real del clásico animado de Disney, Aladdín, que cuenta la historia de un ladronzuelo callejero, Jasmine, una princesa valiente e independiente, y el Genio, que puede ser la clave para el futuro de ambos.
Esta nueva adaptación de la película «Aladdín» de Disney ha sido escrita por John August y Guy Ritchie, y dirigida por este último, dotando a la ficticia ciudad portuaria de Agrabah, de su singular estilo plagado de acción.
Aladdín y el Genio
Mena Massoud interpreta al encantador pícaro Aladdín de Agrabah. Aladdín aspira a dejar atrás su vida callejera, pues cree firmemente estar destinado a hacer grandes cosas.
Will Smith, galardonado en cuatro ocasiones con un Grammy, interpreta al Genio, una entidad azul que puede cambiar de forma y aspecto, y vive confinada en una lámpara de aceite, con la capacidad de conceder deseos. A través de su relación con Aladdín, llega a comprender el verdadero significado de la amistad.
Jasmine y Dalia
Jasmine, la hermosa, valiente e independiente hija del Sultán, anhela experimentar cómo es vivir más allá de los muros del palacio y usar su título para ayudar a la gente de Agrabah. El papel de Jasmine es interpretado por Naomi Scott.
Dalia, la doncella e inseparable amiga de Jasmine, es divertida, atrevida y despreocupada por naturaleza. A pesar de que vive rodeada de la gente de Agrabah, pasa la mayor parte del tiempo en el palacio y no se separa de la princesa. La actriz encargada de interpretar a Dalia es Nasim Pedrad.
Jafar y Hakim
Marwan Kenzari interpreta el papel de Jafar, el Visir Real del Sultán y un poderoso y astuto hechicero. Frustrado por la pasiva postura del Sultán en lo que respecta al futuro de Agrabah, Jafar diseña un maléfico plan para ascender al trono.
La mano derecha de Jafar, Hakim, es el jefe de los guardias de palacio y su papel es interpretado por Numan Acar.
El Sultán y el Príncipe Anders
El Sultán, gobernador de la ficticia ciudad portuaria de Agrabah, es un líder sabio y respetado, así como un padre amoroso y devoto, pero demasiado protector para con su hija, cuya máxima aspiración es encontrar al marido adecuado para la princesa. El papel del Sultán corre por cuenta de Navid Negahba.
Billy Magnussen interpretará al nuevo personaje del Príncipe Anders. Un pretendiente apuesto y arrogante, aunque un poco torpe y atontado, proveniente de Skånland, que tiene la intención de casarse con la princesa.
Aladdín y la alfombra mágica llegarán volando a los cines el 24 de mayo.