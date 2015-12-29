Aladdín: todo lo que sabemos sobre el reparto y los personajes

Descubre todo lo que has de saber acerca de esta nueva y emocionante película de acción real.

Una apasionante adaptación de acción real del clásico animado de Disney, Aladdín, que cuenta la historia de un ladronzuelo callejero, Jasmine, una princesa valiente e independiente, y el Genio, que puede ser la clave para el futuro de ambos.

Esta nueva adaptación de la película «Aladdín» de Disney ha sido escrita por John August y Guy Ritchie, y dirigida por este último, dotando a la ficticia ciudad portuaria de Agrabah, de su singular estilo plagado de acción.