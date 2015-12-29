El antes y el después de los Vengadores
Durante estos once años de UCM, los 6 Vengadores originales han derrotado a infinidad de villanos y han sufrido cambios en su imagen, sus vidas y en el mundo que les rodea.
Pero, ¿en qué han cambiado Iron Man, el Capitán América, Thor y los demás desde su primera aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta la batalla final de Vengadores: Endgame? Sigue leyendo para averiguarlo.
Tony Stark es el que más apariciones ha tenido en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, y ha recorrido un largo camino desde Iron Man. Después de convertirse en Iron Man, pasó de ser un autodenominado «genio, millonario, playboy, filántropo» a un hombre decidido a luchar por el bien, enfrentándose a un sinfín de enemigos de todo el universo, así como a los propios Vengadores.
Junto con Spiderman y Doctor Strange, Iron Man se vio arrastrado involuntariamente al espacio para luchar contra los hijos de Thanos en Vengadores: Infinity War, donde solo él y Nébula sobreviven al «chasquido». Vengadores: Endgame continuará donde se quedó la película anterior, con Tony atrapado en el espacio.
Steve Rogers, el Capitán América, es al que mejor le viene el papel de superhéroe, pues fue específicamente creado para eso. En Capitán América: El Primer Vengador, se prestó voluntario para el experimento de crear un «supersoldado» y adquirió capacidades humanas mejoradas. Tras garantizar que el Teseracto, una de la Gemas del Infinito, estaba a salvo, permaneció congelado durante décadas y despertó poco antes de los acontecimientos de Vengadores Unidos.
En Vengadores: Infinity War, Rogers sigue siendo considerado un criminal después de plantarle cara al gobierno en Capitán América: Civil War, pero tanto él como Viuda Negra y Falcon no tardan en ser llamados a filas para ayudar a derrotar a Thanos en la batalla de Wakanda.
La primera mujer en formar parte de los Vengadores apareció por primera vez en Iron Man 2, en el papel de la nueva asistente de Tony Stark, antes de revelar su verdadera identidad como la agente de S.H.I.E.L.D Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra.
Al no decantarse por Steve Rogers o Tony Stark en Capitán América: Civil War, la alianza que les unía se tensa y ella también huye del gobierno y se encuentra escondida al principio de Vengadores: Infinity War. Natasha sobrevivió al «chasquido», junto con otros Vengadores, y está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario en Vengadores: Endgame.
Al igual que Tony Stark, el príncipe heredero de Asgard ha cambiado mucho desde su debut en 2011. En Thor, el hijo mayor de Odín, rey de Asgard, se mostraba arrogante, imprudente y solía actuar en contra de los deseos de su padre. Como castigo, fue despojado de su fuerza, su martillo Mjolnir, y desterrado a la Tierra, mientras su hermano Loki tomaba posesión del trono.
Thor se enfrenta por primera vez a Thanos en Vengadores: Infinity War, cuando la bestia púrpura se apodera de una nave asgardiana y mata a Loki. Thor aterriza, literalmente, en el parabrisas de la nave de los Guardianes de la Galaxia, se hace con un arma nueva y conoce a Rocket y Groot, que se convierten en sus nuevos aliados. Finalmente aterriza en Wakanda y vuelve a enfrentarse a Thanos.
Si bien el suero del «supersoldado» convirtió a Steve Rogers en un superhéroe, con el físico nuclear Bruce Banner no funcionó como se había planeado. En un esfuerzo por recrear el programa de supersoldados desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, la exposición extrema a radiación gamma hizo que se convirtiera en el Increíble Hulk.
En Vengadores: Infinity War, Hulk es el primer Vengador en enfrentarse a Thanos, pero su rápida derrota hace que quede traumatizado, motivo por el cual se niega a aparecer durante el resto de la película y Bruce Banner se ve obligado a hacerlo solo, ataviado con el «Hulkbuster» de Iron Man.
A los fans de Marvel más avispados no se les escapó la breve y extraoficial aparición de Clint Barton, también conocido como Ojo de Halcón, en la película de Thor, de 2011, pero el público general se familiarizó con él mucho más tarde.
A diferencia de los demás Vengadores, Barton no aparece en Vengadores: Infinity War porque tanto él, como Ant-Man (Scott Lang), se encontraba en arresto domiciliario. Pero lo que sí sabemos es que Clint regresará en Vengadores: Endgame con una nueva arma y un nuevo corte de pelo.
Vengadores: Endgame llegará a nuestros cines el 25 de abril.