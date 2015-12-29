El antes y el después de los Vengadores

Tony Stark es el que más apariciones ha tenido en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, y ha recorrido un largo camino desde Iron Man. Después de convertirse en Iron Man, pasó de ser un autodenominado «genio, millonario, playboy, filántropo» a un hombre decidido a luchar por el bien, enfrentándose a un sinfín de enemigos de todo el universo, así como a los propios Vengadores.

Junto con Spiderman y Doctor Strange, Iron Man se vio arrastrado involuntariamente al espacio para luchar contra los hijos de Thanos en Vengadores: Infinity War, donde solo él y Nébula sobreviven al «chasquido». Vengadores: Endgame continuará donde se quedó la película anterior, con Tony atrapado en el espacio.