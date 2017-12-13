Respira... sólo, respira.
La premiere de Star Wars: Los Últimos Jedi se celebro el 12 de diciembre en Londres
El Royal Albert Hall se transformó por una noche en una sala IMAX® para este evento único, al que acudieron el equipo técnico, el reparto, muchos invitados famosos e incluso la realeza. Te resumimos los mejores momentos:
"Esto no va a ir como tú crees."
Ya seas de los que estarán en una sesión de madrugada con sable láser en la mano esperando ansiosamente las letras amarillas sobre el cielo estrellado, o de los que practicarás tu paciencia Jedi hasta el fin de semana, una cosa es segura: no quieres perderte esta película.
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