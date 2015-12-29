Los Increíbles 2

Helen Parr,más conocida como Elastigirl en el mundillo de los Super, cuelga su supertraje para formar una familia junto a su marido Bob, dejando atrás sus días como luchadora contra el crimen. Pero cuando le proponen liderar una campaña para que resurjan los Supers, descubre que todavía sabe como doblarse, estirarse y retorcerse para resolver los misterios más peliagudos.

Bob Parr echa de menos sus días como Míster Increíble, el famoso héroe con la superfuerza y el poder para deshacerse de los malos él solito. Desde que se ilegalizaron los Supers, Bob ha estado decaído casi todo el tiempo, encargándose de la familia junto a su esposa Helen. Pero cuando a ella le piden que retome la lucha contra el crimen para tratar de mejorar la opinión pública sobre los Supers, Bob se ve obligado a encargarse de las tareas del hogar sin su ayuda, lo que requiere una serie de superpoderes completamente diferentes a los que él posee.