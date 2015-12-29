La familia más increíble del planeta
Han pasado casi 14 años desde que Los Increíbles de Disney•Pixar se colaron en nuestras vidas dejando una secuela que ya se puede ver en los cines; es el momento perfecto para recordar a esta familia de Héroes.
Para refrescarte la memoria sobre lo que nos encantaba de esta familia tan increíble, y para que te sirva de calentamiento para Los Increíbles 2, hemos hecho esta lista con los miembos de la familia y sus respectivos superpoderes con los que luchan contra el crimen.
Helen Parr,más conocida como Elastigirl en el mundillo de los Super, cuelga su supertraje para formar una familia junto a su marido Bob, dejando atrás sus días como luchadora contra el crimen. Pero cuando le proponen liderar una campaña para que resurjan los Supers, descubre que todavía sabe como doblarse, estirarse y retorcerse para resolver los misterios más peliagudos.
Bob Parr echa de menos sus días como Míster Increíble, el famoso héroe con la superfuerza y el poder para deshacerse de los malos él solito. Desde que se ilegalizaron los Supers, Bob ha estado decaído casi todo el tiempo, encargándose de la familia junto a su esposa Helen. Pero cuando a ella le piden que retome la lucha contra el crimen para tratar de mejorar la opinión pública sobre los Supers, Bob se ve obligado a encargarse de las tareas del hogar sin su ayuda, lo que requiere una serie de superpoderes completamente diferentes a los que él posee.
A Jack-Jack Parr, el más pequeño de la familia, le encanta quedarse sentadito con su biberón mientras le leen un cuento. Con gran talento para el balbuceo y eespecialista en lanzar comida, Jack-Jack parece un bebé normal, pero podría resultar ser el miembro más poderoso de los Parr.
Violeta Parr, la mayor de los hermanos, es una chica de 14 años introvertida e inteligente, que no termina de encajar con la gente normal. Rarita, contestona y llena de sarcasmo, Violeta es la perfecta adolescente, manteniendo en secreto sus superpoderes de invisibilidad y creación de campos de fuerza. Esta Super de corazón no puede evitar el deseo de luchar contra el crimen junto a su familia.
Dashiell Parr es un chico de 10 años inquieto, incansable y curioso con el excepcional poder de la supervelocidad. Dash posee un tremendo espíritu aventurero y una energía inagotable. Nada le gusta más que mostrar sus habilidades especiales y, de paso, llevarse a algún que otro malote por delante; no entiende por qué debe mantener sus poderes en secreto.