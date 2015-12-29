La historia detrás de Dumbo
De la mano de Disney y del visionario director Tim Burton, llega la nueva y esperada aventura de acción real «Dumbo», que nos vuelve a traer una preciosa historia en la que se celebra lo diferente, se valora la importancia de la familia y los sueños alzan el vuelo.
La historia de Dumbo
El dueño de un circo, Max Medici, contrata a la antigua estrella Holt Farrier y a sus hijos, Milly y Joe, para cuidar a un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo que atraviesa dificultades. Pero cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo vuelve a experimentar un enorme éxito, atrayendo al persuasivo emprendedor V.A. Vandevere, que contrata a este peculiar paquidermo para Dreamland, su nuevo y enorme parque de atracciones. Dumbo alcanza nuevas alturas junto a Colette Marchant, una encantadora y espectacular trapecista, hasta que Holt descubre que debajo de su deslumbrante fachada, Dreamland esconde secretos realmente oscuros.
Los personajes de Dumbo
El reparto estelar de la película incluye a los ganadores de un Globo de Oro, Colin Farrell y Michael Keaton, al ganador de un Emmy y de un Globo de Oro, Danny DeVito y a la ganadora del Premio BAFTA y nominada al Globo de Oro, Eva Green. Además, cuenta también con el increíble talento de Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney y Douglas Reith.
El equipo detrás de la nueva película de Dumbo
El equipo creativo incluirá al director de fotografía Ben Davis (Guardianes de la Galaxia), al diseñador de producción, ganador del Premio de la Academia, Rick Heinrichs (Star Wars: Los Últimos Jedi), a la 4 veces ganadora del Premio de la Academia, Colleen Atwood (Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton), al editor Chris Lebenzon (Alicia en el País de las Maravillas y Maléfica), y al maquillador y ganador del Premio BAFTA, Paul Gooch (Alicia en el País de las Maravillas). Ehren Kruger es el escritor del guión y productor de la película junto con Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie), y Justin Springer (TRON: Legacy). Por su parte, Nigel Gostelow se encarga de la producción ejecutiva, mientras que la dirección corre a cargo de Tim Burton.