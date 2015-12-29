La historia detrás de Dumbo

El equipo detrás de la nueva película de Dumbo

El equipo creativo incluirá al director de fotografía Ben Davis (Guardianes de la Galaxia), al diseñador de producción, ganador del Premio de la Academia, Rick Heinrichs (Star Wars: Los Últimos Jedi), a la 4 veces ganadora del Premio de la Academia, Colleen Atwood (Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton), al editor Chris Lebenzon (Alicia en el País de las Maravillas y Maléfica), y al maquillador y ganador del Premio BAFTA, Paul Gooch (Alicia en el País de las Maravillas). Ehren Kruger es el escritor del guión y productor de la película junto con Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie), y Justin Springer (TRON: Legacy). Por su parte, Nigel Gostelow se encarga de la producción ejecutiva, mientras que la dirección corre a cargo de Tim Burton.