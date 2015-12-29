Minnie Mouse recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para celebrar su 90º aniversario
La Cámara de Comercio de Hollywood ha entregado a Minnie Mouse una estrella oficial en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Han presentado la gala el presidente y CEO de Disney, Robert A. Iger, y la estrella del pop mundial y juez de "American Idol", la cantante Katy Perry. La estrella está incluida en la categoría de Largometrajes al lado del Teatro El Capitán.
En honor a este evento, ahora puedes completar tu look de lunares con la colección Minnie Rock the Dots en Disney Store.
“Minnie Mouse ha sido una estrella y un icono de la moda desde que apareció por primera vez en el revolucionario clásico animado ’Steamboat Willie’", ha declarado Robert A. Iger, Presidente y CEO de The Walt Disney Company. “Estamos encantados de que tenga su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su influencia en la cultura popular y al inmenso éxito que ha cosechado en todo el mundo”.
“Minnie representa lo icónico, la diversión en el mundo de la moda” ha asegurado Katy Perry. “Hasta hoy, nadie lleva un lazo, el rojo o los lunares como ella. Es un talento especial llevar diversión a tanta gente y ella lo hace casi sin esfuerzo, con un pestañeo. Estoy encantada de ser parte de este homenaje a Minnie con la estrella en el Paseo de la Fama”.
Minnie Mouse, que ha aparecido en más de 70 películas, es una de las estrellas mundiales más reconocidas de Hollywood, y lleva generaciones deleitando a niños y familias enteras. Todos adoran a Minnie por su personalidad que contagia alegría y optimismo y además, su estilo inconfundible también la ha convertido en musa de diseñadores de moda, artistas y fans de todo el mundo. La industria de la moda se ha inspirado desde siempre en sus clásicas prendas de lunares, desde su primer sombrero pill-box con su flor, que marcó tendencia en los tocados femeninos, hasta su famoso lazo y sus inconfundibles orejas.