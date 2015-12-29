Minnie Mouse recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para celebrar su 90º aniversario

La Cámara de Comercio de Hollywood ha entregado a Minnie Mouse una estrella oficial en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Han presentado la gala el presidente y CEO de Disney, Robert A. Iger, y la estrella del pop mundial y juez de "American Idol", la cantante Katy Perry. La estrella está incluida en la categoría de Largometrajes al lado del Teatro El Capitán.

En honor a este evento, ahora puedes completar tu look de lunares con la colección Minnie Rock the Dots en Disney Store.





