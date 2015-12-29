¿Preparados para el enfrentamiento más esperado?
Descubre cómo hemos llegado a Vengadores: Infinity War
Tras diez años de creación, repartidos en quince películas e incontables personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), decir que estamos emocionados con la nueva película es quedarse corto a niveles intergalácticos.
Tenemos una lista completa de las películas hasta la fecha, el orden cronológico de los estrenos, los personajes que aparecen y incluso cuándo aparecen por primera vez las Gemas del Infinito y dónde se encuentran en el momento actual...
Fase 1
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Iron Man (2008)
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El Increíble Hulk (2008)
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Iron Man 2 (2010)
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Thor (2011)
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Capitán América (2011)
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Los Vengadores (2012)
La fase uno del MCU introduce algunos de los personajes preferidos de los seguidores y al mismo tiempo presenta el contexto desde el que se irá desarrollando el Universo. En ella aparecen las dos primeras Gemas del Infinito: el Teseracto (Gema Espacio) en Capitán América y la Gema de la Mente en Los Vengadores. En la escena final de después de los créditos también se introduce por primera vez a Thanos, una amenaza inminente que pretende desatar el caos en la próxima Guerra del Infinito (Infinity War).
Fase 2
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Iron Man 3 (2013)
- Thor: El Mundo Oscuro (2013)
- Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)
- Guardianes de la Galaxia (2014)
- Vengadores: La Era de Ultrón (2015)
- Ant-Man (2015)
La fase dos comienza a mostrarnos la grandeza del MCU con la aparición de nuevos personajes como Falcon, los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man, entre otros. Además, nos presenta dos nuevas Gemas del Infinito: el Éter en Thor: El mundo oscuro (Gema Realidad) y la Gema de Poder en Guardianes de la Galaxia.
Fase 3
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Capitán América: Civil War (2016)
- Doctor Strange (Doctor Extraño) (2016)
- Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
En la fase tres se produce la mayor restructuración del MCU hasta el momento. Los Vengadores rompen su alianza en Civil War, y aparece por primera vez Doctor Strange (Doctor Extraño) que introduce la magia en el universo. Si a eso añadimos a Spiderman y a Black Panther, parece que la cosa empieza a ponerse interesante, y eso por no mencionar lo de la pérdida del martillo de Thor y su nuevo look... En Doctor Strange (Doctor Extraño), descubrimos una nueva Gema del Infinito, el Ojo de Agamotto (Gema Tiempo), y con esta van un total de 5, lo que significa que solo nos queda una por descubrir.
Con todo lo que ya ha ocurrido, cuesta imaginar qué más puede amenazar a los superhéroes más poderosos. Ya sería raro que a algún tirano intergaláctico se le ocurriese reunir las seis Gemas del Infinito y empeñarse en invadir la tierra...
...¿verdad?
Aquí tienes un resumen de la ubicación actual de todas las Gemas del Infinito:
La Gema Espacio la vio por última vez el malvado Loki al final de Thor: Ragnarok.
La Gema de la Mente permanece segura en la cabeza de Visión al final de Capitán América: Civil War.
La Gema Realidad la vio por última vez El Coleccionista al final de Thor: El mundo oscuro
La Gema de Poder se quedaba en Xandar al final de Guardianes de la Galaxia.
La Gema Tiempo permanece segura bajo la custodia de Doctor Strange.