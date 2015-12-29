Fase 3

Capitán América: Civil War (2016)



(2016) Doctor Strange (Doctor Extraño) (2016)

(2016) Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

(2017) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Thor: Ragnarok (2017)

(2017) Black Panther (2018)

En la fase tres se produce la mayor restructuración del MCU hasta el momento. Los Vengadores rompen su alianza en Civil War, y aparece por primera vez Doctor Strange (Doctor Extraño) que introduce la magia en el universo. Si a eso añadimos a Spiderman y a Black Panther, parece que la cosa empieza a ponerse interesante, y eso por no mencionar lo de la pérdida del martillo de Thor y su nuevo look... En Doctor Strange (Doctor Extraño), descubrimos una nueva Gema del Infinito, el Ojo de Agamotto (Gema Tiempo), y con esta van un total de 5, lo que significa que solo nos queda una por descubrir.



Con todo lo que ya ha ocurrido, cuesta imaginar qué más puede amenazar a los superhéroes más poderosos. Ya sería raro que a algún tirano intergaláctico se le ocurriese reunir las seis Gemas del Infinito y empeñarse en invadir la tierra...