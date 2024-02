"Del Revés 2 (Inside out 2)", de Disney y Pixar, regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia justo en el momento en que el Cuartel General está sufriendo una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. "Del Revés 2 (Inside out 2)", dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, estará próximamente en cines.